وزير الخارجية: الحل السياسي في سوريا بات أمرا ملحا لوقف نزيف الدم

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أزمتي سوريا واليمن، مؤكدا ضرورة التمسك بالحل السياسي، خلال ندوة عقدت اليوم حول التحديات الراهنة للدبلوماسية المصرية.

وعن الأوضاع في سوريا، أكد وزير الخارجية على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، مضيفا: "بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب".

كما أشار شكري إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضاً تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.