سامح شكري: وباء كورونا كشف أوجه قصور المنظومة الدولية الحالية

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح وزير الخارجية، خلال ندوة عن الدبلوماسية المصرية والتعامل مع التحديات الراهنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تفشي وباء كورونا قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم.

وأضاف وزير الخارجية، أن الوباء تسبب أيضاً في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.

وذكر "شكري" أن الجائحة أدت إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها.