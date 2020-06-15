بالصور.. فض سوق "الستاموني" وتجمعات للباعة الجائلين في الدقهلية

فضت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين والسوق بالوحدة المحلية بالستاموني.

خرجت حملة، بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، وبقيادة زينب البيومي، رئيس الوحدة المحلية بالستاموني، بشأن إغلاق جميع الأسواق بالقرى في نطاق المجالس القروية، لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة من فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق الستاموني، وذلك بحضور عبدالحميد النحاس سكرتير عام الوحدة المحلية بالستاموني، ومسؤولي القسم الهندسي والإشغالات بالوحدة المحلية.