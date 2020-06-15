تراجع أسعار الذهب العالمية بعد عزوف المستثمرين عن شراء الأصول

تراجعت أسعار الذهب العالمية في مستهل تداولات الأسبوع، اليوم، لكنها ظلت أعلى مستوى عند 1700 دولار حيث أسهم عزوف المستثمرين عن شراء الأصول الخطر في الحد من خسائر المعدن الأصفر لتظل ضمن نطاق محدود وذلك في ضوء تجدد المخاوف من اندلاع موجة ثانية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.2%

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.2% إلى 1725.90 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري نحو 0.3% لتسجل 1732.50 دولار.

وتوقع كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ستيفن إنيس، استمرار شراء المستثمرين للذهب ، بسبب عدة عوامل في مقدمتها أن الاقتصاد العالمي ليس على ما يرام واحتمالات عودة فيروس كورونا تطل من جديد إلى جانب بيئة أسعار فائدة منخفضة "، وفقا لما ذكرته شبكة"سي إن بي سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية نحو 2.6% خلال جلسات الأسبوع الماضي ليحقق المعدن النفيس أكبر مكاسبه الأسبوع منذ 10 من شهر إبريل الماضي.

وعلى صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات، عند 97.348 نقطة.