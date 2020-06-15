شكري: تداعيات كورونا تتطلب دعم الدول النامية لتجاوز أثرها الاقتصادي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في ندوة حول الدبلوماسية المصرية والتحديات الراهنة، ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المختلفة وعلى رأسها جائحة كورونا.

وشدد "شكري"، وفق بيان لوزارة الخارجية، أن تلك التحديات تتطلب توفير الدعم للدول النامية لتجاوز آثارها الاقتصادية السلبية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها، والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وتابع: "هذا فضلاً عن حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء النزاعات القائمة، والسعي لإقامة منظومة دولية أكثر عدلاً تسمح للدول النامية بنفاذ أكبر إلى التكنولوجيا والدواء وتدفع بالنمو في قطاعات اقتصادية أكثر استدامة بما يعود بالنفع على الجميع".