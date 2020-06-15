نائب محافظ القليوبية تتفقد 7 مشروعات ضمن مبادرة "حيـاة كريمة"

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة لتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة المحلية بالاحراز بمركز ومدينة شبين فى اطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز تحت رعاية فخامـة رئيس الجمهورية وتنفيذاُ لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك بحضور اللواء خالد محمدى رئيس مدينة شبين القناطر والدكتور مجدى البكرى نائب رئيس المدينة.

بدأت الجولة بعقد أجتماع مع السادة مسؤلى الجهات المعنية بالمبادره وتم الاتفاق على سرعة إنهاء المشروعات الجارية وإزاله كافة المعوقات وإستلام المشروعات التى تم الانتهاء منها.

ثم تم التوجه لتفقد مشروع انشاء السجل المدنى بالاحراز حيث تم الانتهاء منه وتم توريد الاثاث وتم التوجيه بسرعه تشغيل السجل المدنى فى أقرب وقت.

كما تم تفقد إنشاء مدرسة الاجراز وهى مكونه من دور أرضى وعدد 4 أدوار وعدد 21 فصل دراسى وعد 4 فصل رياض أطفال حيث تم البدء فى الانشاء يوم 23-3-2020 وسيتم الانتهاء منها يوم٢٣-٨-٢٠٢٠ حيث وصلت نسبه الانجــاز الى 85%.

يذكر أن إجمالى مساحة المدرسة حوالى 2960 متر بينما مساحة المبنى الجارى إنشاءه حوالى 384.5 متر .فضلا عن تفقد مركزشباب الاحراز حيث أنه جارى رفع كفاءته من حيث (المبنى الادارى) عمل الدهانات الداخلية للمبنى وأعمال الكهرباء واعمال السباكة وتم الانتهاء منها وبالنسبة (للإنشاءات) جارى إنشاء سور وإنشاء قواعد خرسانية وأعمدة جمالون حديد وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف

كما تم تفقد وحدة الطب البيطرى حيث أنه جارى رفع الكفاءة بها من أعمال كهرباء ودهان وسباكة وبلاط وشراء جهاز سونار وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف .

فضلا عن تفقد مشروع ورفع كفاءه 16 منزل ورفع كفاءة حضانة الاحراز وذلك بالمشاركة المجتمعية مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة حيث تم الانتهاء من رفع كفاءه الحضانة وتشمل (الدهان – السيراميك – الكهرباء ) فضلا عن الانتهاء من رفع كفاءة المنازل وتشمل ( السيراميك - الدهان – السيراميك – الكهرباء ).

بالاضافه الى معاينة تركيب مغذى كهرباء بديل لتغذية قرية الاحراز بقيمة إجمالية 5مليون 930 ألف ضمن مبادرة حياه كريمة ، حيث أنه تم عمل إحلال منخفض للقرية وتحسين جهود الاكشاك وإنشاء مغذى بديل لتغذية قرية الاحراز بالاضافه الى أعمال تغذيه حلقيه وتطوير للشبكات وإحلال وتجديد أعمدة ودهانها.

وأختتمت ريــان جولتها بتفقد أعمال تغطية مصرف الاحراز وذلك بطول 250 متـر اتجاه مبدء المصرف و 350 متـر اتجاه المصب وجارى العمل به على اكمل وجه لكى يتم الانتهاء منه في شهر أغسطس القادم .