اشتباه إصابة باسم كميل مذيع إينرجي بفيروس كورونا
كتب:
أحمد حسين صوان
05:30 م | الإثنين 15 يونيو 2020
أعلن المذيع باسم كميل خلال برنامجه "فول92.1" أنه يشعر بأعراض عدوى كورونا وهو ما استوجب التزامه بالعزل المنزلي وعدم الذهاب إلى الاستوديو، إلا أنه سيستمر في تقديم برنامجه الذي يذاع كل يوم من الثالثة إلى الخامسة عصرا من داخل العزل.
وقال باسم في بيان صادر عنه، إنه فور شعوره بأعراض كورونا من فقدان لحاستي التذوق والشم، قام بإبلاغ عايدة سعودي رئيس المحطة والتي قامت بدورها بالاطمئنان عليه، ونصحته بضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي، كما قامت إدارة المحطة بتعقيم كافة الاستوديوهات والمكاتب.
وقالت عايدة سعودي إن المحطة ملتزمة بقواعد الحظر، وإن أغلب العاملين يقومون بواجباتهم من المنزل إلا مذيعين البرامج الصباحية الذين يتوافق مواعيد برامجهم مع فترات العمل الصباحي وقبل مواعيد الحظر، كما أن باسم قرر أن يستمر في تقديم برنامجه اليومي من المنزل خلال فترة عزله الصحي، كون الأعراض خفيفة وأن لقائه بالمستمعين يحسن من حالته النفسية.