اشتباه إصابة باسم كميل مذيع إينرجي بفيروس كورونا

أعلن المذيع باسم كميل خلال برنامجه "فول92.1" أنه يشعر بأعراض عدوى كورونا وهو ما استوجب التزامه بالعزل المنزلي وعدم الذهاب إلى الاستوديو، إلا أنه سيستمر في تقديم برنامجه الذي يذاع كل يوم من الثالثة إلى الخامسة عصرا من داخل العزل.

وقال باسم في بيان صادر عنه، إنه فور شعوره بأعراض كورونا من فقدان لحاستي التذوق والشم، قام بإبلاغ عايدة سعودي رئيس المحطة والتي قامت بدورها بالاطمئنان عليه، ونصحته بضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي، كما قامت إدارة المحطة بتعقيم كافة الاستوديوهات والمكاتب.

وقالت عايدة سعودي إن المحطة ملتزمة بقواعد الحظر، وإن أغلب العاملين يقومون بواجباتهم من المنزل إلا مذيعين البرامج الصباحية الذين يتوافق مواعيد برامجهم مع فترات العمل الصباحي وقبل مواعيد الحظر، كما أن باسم قرر أن يستمر في تقديم برنامجه اليومي من المنزل خلال فترة عزله الصحي، كون الأعراض خفيفة وأن لقائه بالمستمعين يحسن من حالته النفسية.