"شرم الشيخ الدولي للمسرح" يعرض فعاليات دوراته السابقة على يوتيوب

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إطلاق بعض المنصات الرقمية على يوتيوب والساوند كلاود، لتدعيم الشكل الرقمي للمهرجان، وذلك استثمارا للوقت في ظل جائحة كورونا التي أجلت الدورة الخامسة.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان ومؤسسه، في بيان: كنا مع انطلاق الدورة الخامسة سيكون هناك تدعيم للشكل الإلكتروني، وكانت الدورة التي تم تأجيلها سيتم خلالها انطلاق المهرجان بمشروعات رقمية كثيرة، منها راديو المهرجان وشكل جديد لمنصة النقد الإلكتروني وغيرها من الأفكار التي كانت سيعلن عنها خلال الفعاليات، وفي المؤتمر الصحفي، لكن جاءت جائحة كورونا وأرجأت كل ذلك.

وأشار الغرباوي: الهدف من هذه القناة أيضا استخدامها فيما بعد للبث الحي والمباشر أثناء فعاليات المهرجان، وهو استثمار لجائحة كورونا واستغلالها بشكل إيجابي علي المستوى المرئي، وسيشهد يوم 30 يونيو تدشين القناة أو أكثر من 90% لفعاليات الدورات الأربعة السابقة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، أما المشرف العام على ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.