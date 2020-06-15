6 أعضاء بمجلس الصحفيين يطالبون النقيب باجتماع طارئ

قدم 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين طلبا لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال 48 ساعة لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها حرية الصحافة ودعم الزملاء المحبوسين وأزمة المرتبات.

يذكر أنه حال عقد اجتماع المجلس، فإن الأعضاء الستة الذين تقدموا بطلب لعقد الاجتماع سيصبحون أغلبية نظرا لمرور كلا من حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، عضوا المجلس، بوعكة صحية، علما بأن عدد أعضاء مجلس الصحفيين 12 بالإضافة إلى النقيب.

وفيما يلي نص المذكرة:

السيد الأستاذ الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نرجو منكم تحديد ميعاد لاجتماع طارئ للمجلس خلال 48 ساعة، وذلك حسب نص المادة 50 من قانون النقابة التي تنص على أن "يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة"

ونرجو أن يكون جدول الأعمال كالآتي:

- أولا: دور النقابة في دعم الزملاء المحبوسين.

ثانيا: علاقات العمل وأزمة المرتبات في بعض الصحف خلال الفترة الأخيرة، فقد اشتكي العديد من الزملاء من خصومات يتعرضون لها وصلت لأكثر من ثلث المرتب في بعض الأحيان، وهو ما يعني ضرورة التدخل بشكل عاجل وواضح لحل مشكلات هؤلاء الزملاء ودعمهم كأعضاء بالجمعية العمومية للنقابة، فهم في احتياج حقيقي للدعم في هذا الوقت..

ثالثا: أزمة كورونا ودعم النقابة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وإمكانية تشكيل لجنة دائمة لإدارة هذا الملف تدعم وتساند لجنة الرعاية الصحية..

السيد النقيب، لقد كان آخر اجتماع لمجلس النقابة في ١٤ مارس الماضي، وقد تراكمت عدة قضايا خلال هذه الفترة بما يجعل هناك ضرورة لعقد اجتماع للمجلس، مع الحفاظ على كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الواجبة..

جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.