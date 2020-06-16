التضامن: إعلان تفاصيل صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات اليوم

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن، للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتحقيق المساواة بينهم.

ووجهت "القباج"، مسؤولي الهيئة القومية للتأمين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش، اعتبارا من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.