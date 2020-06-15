فيديو.. ريما يوسف تطلق أغنيتها الثانية "مغيرني"

أطلقت المطربة اللبنانية ريما يوسف، أجدد أعمالها الغنائية "مغيرني" عن طريق الفيديو الكليب.

جسدت "ريما" في أغنيتها الجديدة قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها وألحانها، بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح.

ويعيد الكليب "ريما" للساحة الفنية بعد قرابة 3 أشهر عن آخر كليباتها "معليش"، وتعزف خلالها على وتر العاطفة والعشق، مع اعتمادها على تيمة البساطة في فكرة الكليب الذي تم تصويره خلال غنائها وعزفها البيانو على خشبة مسرح.

وعن الأغنية تقول "ريما"، في بيان صحفي: "الحب هو الدافع الأكبر في الحياة ويمدني بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في أغنياتي"، مشيرة إلى اعتمادها دوما على تيمة البساطة في تصوير كليباتها لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.

وتعد أغنية "مغيرني" ثاني تعاون رسمي بين ريما يوسف وشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط "Universal Music Mena"، التي تولت مهمة إنتاج وتسويق أعمالها الغنائية منذ بداية 2020، وتنشغل ريما حاليا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة مع يونيفرسال من كلماتها، ومن المقرر أن تظهر فرادى وتباعا خلال الأسابيع المقبلة.

ريما صوت لبناني واعد عرفها جمهور السوشيال ميديا منذ قرابة الثلاث سنوات بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغنيات العربية عبر اليوتيوب، لعل أشهرها رائعة نانسى عجرم "عم بتعلق فيك"، وأتبعتها بعدة أغنيات، مثل "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين، و"بتونس بيك" لوردة، ورائعة فضل شاكر "العام الجديد"، التى قدمتها بصحبة نجله محمد شاكر، حتى أطلت بأولى أغنياتها الخاصة "نسيني حالي" برفقة زوجها منذ سنتين، وأتبعته بأغنيتها المنفردة "ولا يهمك"، ودشنت مؤخرا انطلاقة فنية كبرى في مشوارها بانضمامها رسميًا لـ "يونيفرسال ميوزيك" ، لتكون إحدى نجمات الشركة العالمية في الشرق الأوسط.