"العمال العرب" يدين واقعة احتجاز عمال مصريين في ليبيا

دان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة غسان غصن، واقعة تعذيب بعض العمال المصريين فى ليبيا، مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوي ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.

وأكد "الاتحاد الدولي" في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الأراضي الليبية، الذي يؤججه "العثمانيون الجدد" بقيادة الرئيس التركي، الذي ينشر الفوضى ويدعم الإرهاب في ليبيا، وتدخل سافر في شؤون بلدان ذات سيادة، وهو نفس السيناريو الذي يمارسه نظام أردوغان في سوريا من عدوان واحتلال ودعم المرتزقة والإرهابيين، وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد الذي يمثل 100 مليون عامل عربي، والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية وأحد أطراف منظمتي العمل الدولية والعربية، إن احتجاجه على عملية القبض علي أكثر من 200 من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي، تأتي في إطار دوره التاريخي تجاه العمال، وحقهم في العمل اللائق، ورفض كل ما يتعرضون له من تعسف واستغلال، محذرا من الزج بهم في صراعات سياسية، واستخدامهم كأدوات للضغط في المعارك، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم.

ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وكافة المنظمات ذات الصلة، بالتدخل العاجل للضغط من أجل الدفاع عن العمال المصريين المقبوض عليهم، وحمايتهم، وعدم الاعتداء عليهم، واستخدام أسلحتها القانونية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.