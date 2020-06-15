تغريدة غامضة لهيفاء وهبي: بتسرق المجهود وخايف من الصحافة مش من ربنا؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تغريدة، عبر حسابها الرسمى بتويتر، دون أن تحدد الشخص الموجه له الرسالة.

وقالت هيفاء فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

يذكر أن هيفاء أقامت دعوة فضائية ضد محمد وزيري مدير أعمالها السابق واتهمته بسرقة 63 مليون جنيه.