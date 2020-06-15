تشييع جنازة شاب سقط بالسكتة القلبية في المطار بسبب ديونه

شيع أهالي قرية "زيان" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، شهيد الغربة "رضا محمد عطية الفرحان، 34 سنة" بعد أن أصيب بسكتة قلبية عند وصوله من دولة لبنان إلى مطار القاهرة الدولي.

وتجمع أهالي قريته في حالة من الحزن الشديد، ووسط بكاء هستيرى من زوجته وأبناءه بعد أن كانوا في انتظاره حيث وصل لهم خبر وفاته وطالبهم أحد مرافقيه الحضور لاستلام جثمانه.

وقال الشحات جهاد، أحد أبناء القرية، إن محمد فرحان سافر إلى لبنان منذ 6 شهور فقط، بحثا عن العمل في مجال المعمار، بعد أن اقترض مبالغ من أهالي القرية تصل إلى 100 ألف جنيه لتكاليف سفره.

وأضاف جهاد لـ"الوطن"، أنه بعد أن سافر ساءت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وكان لابد من العودة، إلا أن المطارات أغلقت بسبب كورونا، ومع أول إعلان عن فتح باب العودة، كان في أول طائرة تعود إلى مصر، إلا أن الديون أثقلته ومن كثرة تفكيره بها توفي في الحال.

وأشار إلى أنه عاد مع أحد شباب قرية البلاقسة، وعندما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وسقط على الأرض، نشر صورة جواز السفر علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتعرفنا على الاسم والصورة، وسافرنا من القرية إلي المطار، وأنهينا إجراءات شهادة الوفاة وسلمنا الجثة وعدنا به إلى قريته.

وأوضح أن الشاب متزوج ولديه 3 أبناء، وكل ما كان يبحث عنه أن يوفر دخل حلال لأسرته إلا أنه لم يتحمل ديونه ومات في المطار قبل أن يري أبنائه الذين كان متعلق بهم .

وطالب وزارة التضامن الاجتماعي بالتحرك سريعا نحو انقاد أبنائه وزوجته وتوفير معاش يكفيهم بعد الصدمة التي تعرضوا لها.