البرازيل تسجل 20647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء الاثنين، عن تسجيل 20647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20647 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 888271.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية 11 يونيو 30412 حالة، وفي 12 يونيو 25982، وفي 13 يونيو 21704، وفي 14 يونيو 17110 وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 627 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 43959.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية ارتفاعا طفيفا بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في البلاد يوم 11 يونيو 1239 حالة، وفي 12 يونيو 909، وفي 13 يونيو 892، وفي 14 يونيو 612.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.