هيفاء وهبي تحذر من التعامل مع مدير أعمالها بشأن فيلا بالشيخ زايد

حذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إحدى الشركات العقارية بعدم التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن الشهير بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية، والفلل التي تمتلكها شقيقتها بمدينة الشيخ زايد.

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع "تويتر" تحت عنوان "تنبيه إلى من يهمه الأمر":

وقالت: "السادة إدارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة، بشأن التعامل مع الوحدات العقارية رقم A171 والمملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لذلك نطالب بضرورة عدم التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيرى، بشأن الوحدة لسوديك أو للغير، وأى تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا فوجئنا عند دخول الشخص المسؤول عن البيت في غيابنا، بمنعه من دخول الكومباوند، وتبين لنا أن محمد حمزة عبد الرحمن، قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة سوديك وعلى بوابة ALLEGRIA بمنع دخولى أنا أو أختى أو أي شخص من قبلنا وهو بدورهم سمحوا لناس غرباء من خارج الكومباوند بالدخول".

وأضافت: "فى تاريخ 2-6-2020 "بعد جلسته طلب من القاضي تأجيلها"، قام المذكور بكسر باب فيلا A 171 الحلفى واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومعلقاتنا الشخصية ومستندات مهمة، ولا ندرى ما قد وضعة خلسة أو ما استولى عليه من داخلها وبعدها بيومين، دخل صديقة كريم فاروق وزوجته السيدة ريم محمد في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا، وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة، وهما على دراية كاملة بأن البيت ليس بيته"

وتابعت: "ولأننا خارج جمهورية مصر العربية نظرا لتعليق الطيران بسبب بروتوكول كورونا، اتصلنا بالمعنيين في الكومباوند ولم يبدو أي تعاون فاتصلنا بأحد محامى سوديك الذى أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق الإيميل والتي تثبت أحقية شقيقتى بالوحدة العقارية، ووعدنا بالرجوع إلينا ولكنه أيضا لم يبد أي تعاون لاحقا، أما اليوم فقد ورد لعملنا، ان المذكور وشقيقه بالإضافة إلى أخرين يتواجدون داخل المنزل لغرض غامض ودون وجه حق".

وأضافت: "لذلك سأنبه أيضا من التعامل على كافة الوحدات العقارية التي أوكلته بشرائها من سوديك في joulz inrtia وأدعى هو بعد ذلك أنها ملكة واشتراها من ماله الخاص حيث أن هناك نزاع قانونى بينى وبينه على كافة الأموال التي قام بالاستيلاء عليها ونطالب من شركة سوديك وشركة inertia للتنمية العقارية joulz الوقوف على حياد لحين البث في النزاع القضائى موضوع الوحدات:

كما حذرت هيفاء وهبى: "أحذر الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور نهائيا أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المتداولة وفى حال مخالفة ذلك سوف نضطر أسفين أن نحملكم المسئولية القانونية الكاملة".