وزير الرياضة يعلق على تجاوزت قناتي "الأهلي والزمالك"

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن التراشق بين قناتي الزمالك والأهلي، الذي حدث مؤخرًا، والشد والجذب الإعلامي بين القناتين وجماهير الفريقين، قائلًا: "إحنا بنبذل جهد كبير في هذا الملف، المنظومة لازم تبقى أفضل من كده بكتير"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.

وطالب سيد علي، الوزير بعمل مؤتمر للمصالحة، وكود شرف للإعلام الرياضي بين الأندية الرياضية الكبرى، فما حدث مؤخرًا، ترك أثرا سيئا في نفوس الكثيرين، موجهًا حديثة للوزير: "أنت رجل سياسية لم المسألة، لازم يكون فيه مصالحة عامة شاملة بين الجماهير والأندية، عشان نكون في قلب رجل واحد".

ورد الوزير: "أنا بشكرك، وإن شاء الله فيه حراك في أكتر من حاجة، في أكتر من اتجاه حول هذا الأمر".