سليم سحاب يكشف تفاصيل إصابة ابنته بكورونا: "ساجنة نفسها في البيت"

كشف المايسترو سليم سحاب، تفاصيل إصابته ابنته سارة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن ابنته أصيبت بالفيروس، وتلتزم بالعزل المنزلي، ويتم علاجها، وفقًا للبروتوكول العلاجي المصري.

وأكد أن ابنته فضلت العلاج المنزلي، من أجل أن تترك سريرا بالمستشفى، لأحد يكون أحق به منها، وغير مقتدر ماليا، ليستفيد من العلاج داخل المستشفى، "هي ساجنة نفسها في البيت، وقدر الله وما شاء فعل"، ورغم ذلك، ما زالت تتواصل مع فريق "كورال مصر"، عبر الإنترنت.

وأضاف "سحاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن ما تفعله ابنته، جعله يفكر في تدريب أطفال كورال مصر عبر الإنترنت، إذا استمرت جائحة كورونا لفترة طويلة، موضحًا أنه يتواصل مع ابنته "سارة"، باستخدام تطبيق "zoom"، ويطبق العزل منزليًا خلال الوقت الراهن، ويجلس مع كتبه وتسجيلاته.

من ناحية أخرى، توجه المايسترو برسالة دعم للفنان شريف منير، بعد الإساءة التي تعرضت لها ابنتيه، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "بناتك أحلى بنات"، معربًا عن تقديره لموقفه ووقوفه معه.