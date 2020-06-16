تأجيل حفل الأكاديمية البريطانية "بافتا" إلى أبريل 2021 بسبب كورونا

أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائزها إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام.

ويأتي قرار "بافتا" متماشيا مع قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار" التي أجلت أيضا حفل توزيع جوائزها إلى 25 أبريل 2021.

والتأجيلات التي صاحبت أكبر حفلات توزيع جوائز في العالم، جاءت نتيجة تأثير فيروس كورونا، وقالت إدارة "بافتا" في بيان إن المزيد من التفاصيل حول الحفل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام.

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.. كما تم إلغاء عدد من المهرجانات الفنية.

يذكر أن حفل توزيع جوائز بافتا العام الماضي، في نسخته الـ 73، شهد عدد من الأحداث الهامة، وتعرض للانتقادات، بسبب ما وصفه البعض بالعنصرية، وهو ما، فى تقرير لها فور إعلان الترشيحات، والسبب أن جميع الممثلين المرشحين فى الفئات الأربع، أفضل ممثل وممثلة دور رئيسى، وأفضل ممثل وممثلة دور مساعد، من أصحاب البشرة البيضاء.

أما آخر من حصد جوائز من البريطانية لفنون السينما المتحركة، كان خواكين فينيكس، بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره الرئيسي، في فيلم جوكر، بينما حصد الممثل براد بيت جائزة أفضل ممثل دور مساعد عن فيلم «ذات مرة فى هوليوود».

فيما حصلت رينيه زيلويجر على جائزة أفضل ممثلة دور رئيسى عن أدائها فى فيلم «جودى»، بينما حصلت لورا درن على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم «قصة زواج».