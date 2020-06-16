ويل سميث يحضر لفيلم جديد من إخراج أنطوان فوكوا

يحضر الممثل الأمريكي ويل سميث، لبطولة فيلم جديد عنوانه Emancipation، وسيكون من إخراج أنطوان فوكوا.. بحسب ما أكدت مصادر لموقع Variety.

ويكتب سيناريو الفيلم William N. Collage وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، لشخص يدعى بيتر، يهرب من العبودية.. ومن المتوقع أن يتم البدأ في إنتاج الفيلم 2021.

يذكر أن آخر أفلام ويل سميث كان Bad boys for life، والذي جسد من خلاله دور المحقق مايك لورى، وعرض بالسينما يناير الماضي.

فيلم Bad boys for life من إخراج كل من Adil El Arbi وBillal Fallah، وشارك «سميث» البطولة الممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة.. وحقق نجاحا كبيرا وتصدر البوكس أوفيس عدة أسابيع وقتها.

قام «سميث» فى عام 2019 بدور المارد فى فيلم علاء الدين، وشاركه البطولة الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، والممثلة ناعومى أسكوت، وهو الفيلم الذى تخطت إيراداته المليار دولار، كما شارك فى فيلم Student of the year 2، وGemini man.

وترشح «سميث»، 52 عاماً، لجائزتى أوسكار، الأولى عن فيلم «على» عام 2001، الذى جسّد خلاله السيرة الذاتية للملاكم محمد على كلاى، والثانية عن فيلم «السعى لتحقيق السعادة» عام 2006، كما ترشح 5 مرات لجائزة الجولدن جلوب.