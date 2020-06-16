تنفيذ 503 إزالات في الدقهلية خلال 3 شهور

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تنفيذ 8 حالات إزالة جديدة اليوم، بمركز المطرية لترتفع عدد حالات الإزالة إلى 503 حالات تعد بنطاق المحافظة، منذ بدء التنفيذ، مؤكدا أن الجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون.

وأكد المحافظ، أن المتابعة مستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية ومختلف جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.

وأوضح "مختار"، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم، قد ارتفع ليصل إلى 503 حالات، حيث تم استعادة 18 فدانا و17 قيراط أرض زراعية، و20 ألفا و556 متر مربع أرض أملاك دولة أو أراضي تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.