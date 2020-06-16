ضبط 4 أطنان دجاج نافق داخل ثلاجة لحوم بعين شمس

داهمت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، ثلاجة لحوم بدائرة قسم عين شمس، وتمكنت من ضبط أكثر من 4 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق وبيعها على أنها سليمة.

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإدارة الثلاجة (بدون ترخيص) وشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس"، وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، عن طريق الغش.

وعثر بداخل الثلاجة على (2,500 طن) أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق"، و(1,100) طن هياكل دواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى"، و(500) كيلو جرام دواجن "معبأة داخل أطباق بدون بيانات"، وكرتونة تحوى زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها"، و(200) كيلو أكياس فارغة "مُعدة للتعبئة"، و(2) مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.