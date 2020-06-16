أزمة بـ"عربية النواب" لاستمرار اعتماد الخارجية سفير حكومة السراج

شهدت لجنة الشؤون العربية أزمة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن أسباب استمرار اعتماد الخارجية المصرية لسفير حكومة السراج، رغم مخالفة ذلك لاتفاق الصخيرات الذي جرى إسقاطه، والذي ينص على ضرورة موافقة مجلس النواب لحكومة الوفاق.

وقال بكري في طلب الإحاطة، إنّ حكومة السراج فقدت شرعيتها ويجب اعتماد سفير الحكومة الشرعية التي يترأسها السيد عبدالله الثني، وأن يعتمد من وزارة الخارجيه الليبيه ووزيرها الدكتور عبدالهادي الحويج.

وبعد أن فنّد بكري الأسباب القانونية التي توجب على مصر طرد سفير السراج، رفض مندوب وزارة الخارجيه الرد على طلب الإحاطة، ما دعا أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، لرفع الجلسة، على ألا تعقد إلا بحضور وزير الخارجية.