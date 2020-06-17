يبدأ 1 يوليو.. فتح باب التقديم ببرنامج "فاب لاب" التدريبي لذوي الإعاقة
كتب:
أمنية سعيد
04:03 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
تُعلن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب التقديم في برنامج "فاب لاب" التدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يبدأ التدريب يوم 1 يوليو المقبل.
ويوفر البرنامج ورشة تصنيع رقمي باستخدام الوسائل التكنولوجية في عدة مجالات منها:
- الطباعة ثلاثية الأبعاد.
- ماكينة الـCNC للقطع بالليزر.
- الراسبيري باي.
- الأوردوينو.
- تطبيقات الروبوت.
- طباعة البانر.
- البيوت الذكية والمدن المتاحة لذوي الإعاقة.
طريقة التسجيل في البرنامج
- الدخول على استمارة التسجيل من هنـــــــــا.
- ادخل اسمك كاملًا.
- ادخل رقم بطاقة الرقم القومي السارية.
- قم بإدخال تاريخ ميلادك ورقم الهاتف الأرضي والمحمول.
- ادخل عنوان بريدك الإلكتروني الصحيح.
- ادخل مؤهلك الدراسي والوظيفة.
- ادخل اسم المحافظة التي تسكن بها وعنوانك السكني بالتفصيل.
- اختر نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو معرفية أو إعاقة أخرى.
- بعد ذلك قم بكتابة وصف تفصيلي للإعاقة في بضع سطور.
- وفي النهاية قم باختيار البرنامج التدريبي الذي تريد المشاركة به.