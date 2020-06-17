يبدأ 1 يوليو.. فتح باب التقديم ببرنامج "فاب لاب" التدريبي لذوي الإعاقة

تُعلن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب التقديم في برنامج "فاب لاب" التدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يبدأ التدريب يوم 1 يوليو المقبل.

ويوفر البرنامج ورشة تصنيع رقمي باستخدام الوسائل التكنولوجية في عدة مجالات منها:

- الطباعة ثلاثية الأبعاد.

- ماكينة الـCNC للقطع بالليزر.

- الراسبيري باي.

- الأوردوينو.

- تطبيقات الروبوت.

- طباعة البانر.

- البيوت الذكية والمدن المتاحة لذوي الإعاقة.

طريقة التسجيل في البرنامج

- الدخول على استمارة التسجيل من هنـــــــــا.

- ادخل اسمك كاملًا.

- ادخل رقم بطاقة الرقم القومي السارية.

- قم بإدخال تاريخ ميلادك ورقم الهاتف الأرضي والمحمول.

- ادخل عنوان بريدك الإلكتروني الصحيح.

- ادخل مؤهلك الدراسي والوظيفة.

- ادخل اسم المحافظة التي تسكن بها وعنوانك السكني بالتفصيل.

- اختر نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو معرفية أو إعاقة أخرى.

- بعد ذلك قم بكتابة وصف تفصيلي للإعاقة في بضع سطور.

- وفي النهاية قم باختيار البرنامج التدريبي الذي تريد المشاركة به.