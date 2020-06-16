تشريعية النواب تحيي الجيش الأبيض: نقدر دورهم في مواجهة كورونا
كتب:
ولاء نعمه الله
01:12 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلالها اجتماعها اليوم، تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض والعاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض، في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إنّ اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، وأنّ مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدرون دورهم.
وأضاف الطماوي، خلال مناقشة اللجنة لطلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب إلهامي عجينة، في واقعة مستشفى شربين العام، أنّ النائب أعلن خلال اجتماع اللجنة، تقديره الكامل لجهود العاملين في القطاع الطبي.
من جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، إنّ النائب تقدم بالاعتذار لجيش مصر الأبيض، كما أعلن تقديره له، موضحا أنّه ذهب للمستشفى بدافع المصلحة العامة وإغاثة مريض.
وأوضح أنّ اللجنة ستعد تقريرا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.