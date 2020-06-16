تشريعية النواب تحيي الجيش الأبيض: نقدر دورهم في مواجهة كورونا

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلالها اجتماعها اليوم، تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض والعاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض، في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إنّ اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، وأنّ مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدرون دورهم.

وأضاف الطماوي، خلال مناقشة اللجنة لطلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب إلهامي عجينة، في واقعة مستشفى شربين العام، أنّ النائب أعلن خلال اجتماع اللجنة، تقديره الكامل لجهود العاملين في القطاع الطبي.

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، إنّ النائب تقدم بالاعتذار لجيش مصر الأبيض، كما أعلن تقديره له، موضحا أنّه ذهب للمستشفى بدافع المصلحة العامة وإغاثة مريض.

وأوضح أنّ اللجنة ستعد تقريرا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.