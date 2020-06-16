وزير الوحدة بكوريا الجنوبية: تفجير مكتب الاتصال كان معلنا عنه مسبقا

قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم، إن قيام كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل الشمال، وسوف تحتاج سول إلى مزيد من التفاصيل لتقييم الوضع.

وأضاف الوزير، "كيم يون-تشول" في جلسة للجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية والوحدة: "هذا الأمر تم الإعلان عنه جزئيًّا سابقًا (من قبل كوريا الشمالية)".

وأضاف "كيم"، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن الانفجار أثناء انعقاد اللجنة: "نحن في حاجة إلى دراسة المزيد من التفاصيل عن الوضع".

ووفقًا لوزارتي الدفاع والوحدة، فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، في الساعة 2:49 بعد ظهر اليوم.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من تحذير "كيم يو-جونج" – النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج-أون" – من أن كوريا الشمالية سوف تهدم مكتب الاتصال "عديم الفائدة".