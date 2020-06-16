التحالف العربي يسقط طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أسقطت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية، معتبرا أن هذا "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن "استمرار محاولات المليشيا لحوثية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بلغ 313 صاروخا تم اعتراضها حتى الآن".

كما صرح "المالكي" في بيان، بأن "القوات المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار المفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير" بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم ".

وقال "المالكي" إن "هذه المحاولة الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة".

وأضاف أن مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وإسقاطها وتدميرها من قبل التحالف بلغ 357، معتبرا أن هذا "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

وأشار المالكي إلى أن "استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة "يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وأكد أن قيادة التحالف "ستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

في سياق متصل، استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم تحالفا عسكريا تقوده السعودية من قائمة سوداء للمنظمة الدولية، وذلك بعد عدة سنوات من إدراجه عليها للمرة الأولى بسبب قتل وإصابة الأطفال في اليمن بحسب ما ذكرته وكالة" رويترز".

وقال "جوتيريش" في تقريره السنوي لمجلس الأمن اليوم إن التحالف قتل وأصاب 222 طفلا في اليمن العام الماضي. وقال إن الحوثيين يتحملون مسؤولية 313 من هؤلاء الضحايا بينما تتحمل قوات الحكومة اليمنية مسؤولية 96 ويبقى الطرفان على القائمة السنوية السوداء للأطفال والصراع المسلح.

وتابع "جوتيريش" قائلا إن التحالف ”سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه "الأطفال" في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه بسبب الضربات الجوية“ وتطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال.