برلمانية تشكر وزارة التموين لتوفيرها الكمامات على البطاقات التموينية

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التموين في توفير الكمامات القماشية للمواطنين، وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية.

وأكدت "رزق الله"، في بيان لها، أنها سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة ومقترح حول هذا الأمر، واستجابت الوزارة لطلبها، لاسيما وأن الوزارة تسعى لتوفير 40 مليون كمامة قماشية، وسيتم توزيع الكمامات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة.

وأشارت إلى ضرورة هذه الخطوة لتوفيرالحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يكون هناك منطقية في إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات.

وقالت النائبة البرلمانية، إنه من المقرر البدء فى توزيع الكمامات اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، مطالبة باختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية.

كانت النائبة آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة بشأن صرف الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل فرد شهريا، بما يضمن ارتدائها بشكل منتظم ويضمن تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، وضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.