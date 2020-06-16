سامسونج تستمر في ريادتها لقطاع الأجهزة التليفزيونية..الشركة تحصد على شهادات سلامة عالمية لتليفزيونات "سامسونج" QLED

بعد أن صُنفت شركة سامسونج الكترونيكس على أنها العلامة التجارية رقم 1 في مجال إنتاج أجهزة التلفزيون لمدة 14 عامًا وذلك لتقديمها أفضل الخصائص التي تميزها من حيث الجودة ودقة الصورة، أعلنت الشركة عن حصول تلفزيونات QLED فئتي 4K و8K على شهادات السلامة من مختبرات Underwriters (UL) وهي الشركة الرائدة في علوم السلامة في الولايات المتحدة، وذلك بعد خضوعها لعمليات التحقق من عدم وجود مخاطر ضوئية خاصة لنوع LED. كما حصلت الشاشات الرائدة من سامسونج على شهادة "سلامة العين" من Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) في ألمانيا.

وبذلك تصبح شركة سامسونج هي الأولى على مستوى الصناعة التي تتلقى شهادات السلامة للأضواء المنبعثة من تلفزيونات QLED، والتي تم التأكيد على أنها لا تحوي أية مخاطر لضوء LED، وفقا لتصنيفات ومعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية للسلامة الضوئية والعين IEC.

من جانبه صرح المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات في شركة سامسونج الكترونيكس مصر، "على الرغم من أن تلفزيونات QLED من سامسونج تنبعث منها إضاءة عالية ذات سطوع كبير، فقد تم تصميم أجهزة التلفزيون الخاصة بنا لحماية البصر دون التأثير على تجربة المشاهدة الغامرة. يسعدنا أن يتم تقدير جهودنا من قبل معهدي UL و VDE وسوف نستمر في جعل سلامة عملائنا أولوية قصوى أثناء تطوير منتجاتنا."

وقد أجرت مؤسستي UL وVDE الاختبارات على طرازي 65Q900T في فئة الـ 8K و65Q90T في فئة الـ 4K- وكلاهما يصدران أضواء هي الأكثر سطوعا بين تشكيلة تلفزيونات QLED من سامسونج لعام 2020 - للضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

واستمرارًا لنجاحات الشركة في تقديم أحدث الابتكارات في مجال الشاشات التليفزيونية، أعلنت سامسونج أيضًا عن تقديم مجموعة طرازات Crystal UHD هذا العام والتي تستخدم جسيمات النانو كريستالية الشكل، لتوفير دقة ألوان رائعة وثبات الصورة لفترة طويلة، دون حدوث التدهور الذي قد يلاحظه المستخدم في التقنيات الأخرى. وتأتي مجموعة تلفزيونات Crystal UHD مدعمة بمعالج Crystal Processor 4K لتوفر كل لون من ألوان 4K القوية مهما كان المصدر من خلال شريحة واحدة تنظم اللون، وتعزز نسبة التباين العالية، وتتقن استخدام تكنولوجيا المدى الديناميكي العالي (HDR). التي تزيد من مستوى السطوع في التليفزيون حتى في أكثر المشاهد إظلام.

ويأتي تليفزيون Crystal UHD مزود أيضًا بخاصية معزز الألعاب التي تعمل على تحسين أداء الشاشة بحيث يتسنى للمستخدم التحكم في اللعبة على نطاق أوسع عن طريق الحد من تأخير المدخلات الذي يكاد يكون غير ملحوظ بالإضافة إلى المشاهدة بمجرد اللمس: فعندما تلمس جهاز التلفزيون بالهاتف الذكي، يستشعر التلفزيون اللمسة ويعكس تشغيل الملفات بطريقة تلقائية ويتوفر التليفزيون بطرازين مختلفين حيث يمتاز الطراز الأول بإضاءة خلفية تقليدية، مع ضبط جسيمات النانو الكريستالية الشكل والإضاءة الخلفية لإبراز درجات اللون. هذا الطراز يأتي بتصميم خال من الحواف ويدعم خدمة المساعدين الصوتيين المتعددة، بينما يمتاز الطراز الثاني بتقنية Crystal Display ومعالج Crystal Processor 4K لتوفير نفس قوة 4K ولون 16-bit.