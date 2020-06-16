وفاة مدير "حميات شربين" السابق بكورونا

توفي الطبيب علي هويدي، مدير مستشفى حميات شربين سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، اليوم، هويدي الذي توفي داخل عزل مستشفى الصدر بدمياط.

وقال "الشحات"، في تصريح: "تنعى نقابة أطباء الدقهلية الدكتور علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين سابقا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي أصيب به خلال ممارسة عمله، وعيادته في شربين وكان مقيما في مدينة دمياط الجديدة" .

وأضاف نقيب الأطباء: "الأطباء يقدمون كل يوم شهداء للوطن خلال معركتهم في علاج المرضى بفيروس كورونا".