ربع قرن على فيلم قلب شجاع.. أسطورة ميل جيبسون في التسعينات

واحد من أهم أفلام التسعينيات، والذي لاقى نجاحا عظيما فور عرضه، تعلق جمهور السينما بأحداثه، واستمر تأثيره الشديد على محبي الفن السابع، ليزداد الفيلم جمالا في أعين من شاهده كلما مر الزمن.

25 عاما مرت على إنتاج فيلم "قلب شجاع" من بطولة وإخراج ميل جيبسون، وقام بكتابته راندال والاس، والفيلم يعتبر واحدا من الأفلام الأيقونية، ضمن مجموعة أخرى مميزة من إنتاج فترة التسعينيات.

جسد ميل جيبسون دور ويليام والاس المتمرد الاسكتلندي الذي يقود انتفاضة ضد الملك الإنجليزي القاسي إدوارد الأول، الذي يرغب في أن يرث تاج اسكتلندا لنفسه.

وعندما كان "والاس" صبيًا صغيرًا، فقد والده وشقيقه، إلى جانب العديد من الآخرين، وبمرور الوقت يتم إعدام عروسه بتهمة الاعتداء على جندي إنجليزي حاول اغتصابها، فيبدأ وليام والاس في تمرده ضد الملك، ومقاومة الإنجليز المحتلين لاسكتلندا.

كان أداء ميل جيبسون مميزا، وشاركه بطولة الفيلم الأيقوني، كل من جيمس روبينسون، ساندي نيلسون، جيمس كوسمو، آلن تال، رالف ريتش.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 72 مليون دولار، وتخطت أرباحه حاجز الـ 210 مليون دولار، وتقييمه على موقع "IMDB 8.3" من 10.. وترتيبه رقم 77 ضمن أفضل 100 فيلم على نفس الموقع.

وبخلاف نجاح الفيلم الجماهيري، حصد عددا كبيرا من الجوائز، منها ترشحه لـ 10 جوائز أوسكار، حصد منها 5، وهي أفضل فيلم، أفضل مخرج، تصوير، مؤثرات صوتية وميك آب.

كما ترشح الفيلم لـ 4 جوائز جولدن جلوب، حصد واحدة وكانت من نصيب المخرج ميل جيبسون، وترشح الفيلم لـ 7 جوائز بافتا وحصد منها 3.

ويعتبر ميل جيبسون واحدا من أهم صناع السينما، كمخرج، منتج وممثل، ولد عام 1956، في ولاية نيويورك بأمريكا.

شارك "جيبسون" كممثل في أكثر من 50 عملا، أولها عام 1956 في مسلسل The Sullivans ، وآخرها فيلم The Professor and the Madman.

وقام ميل جيبسون بإخراج 9 أعمال، أولها الفيلم التلفزيوني القصير Mel Gibson Goes Back to School عام 1991، وآخرها Hacksaw Ridge عام 2016، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج 22 عملا.

وحصد ميل جيبسون جائزتي أوسكار عن قلب شجاع، وترشح لها مرة أخرى عام 2017 عن إخراجه فيلم Hacksaw Ridge، وترشح لجولدن جلوب 4 مرات وحصدها مرة، وترشح لبافتا مرتين.

بينما كتب مؤلف الفيلم الأسترالي راندال والاس، أكثر من 15 عملا، أولها مسلسل Hunter عام 1986، وآخرها الفيلم التلفزيوني Point of Honor عام 2015.. وترشح لجائزة أوسكار مرة عن كتابته لفيلم القلب الشجاع.