شركة طيران أمريكية تمنع صعود المسافرين الرافضين ارتداء الكمامة

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" اعتزامها منع أي راكب يرفض ارتداء الكمامة من الصعود إلى طائراتها، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت "يونايتد إيرلاينز" إلى جانب شركات الطيران الأميركية الأخرى الأعضاء في تحالف "إيرلاينز فور أمريكا" اعتزامها تشديد سياسات الإلزام بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمساعدة في استمرار حماية الركاب وأطقم الطيران، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وسيبدأ العمل بفرض ارتداء الكمامة يوم 18 يونيو المقبل.

يذكر أن "يونايتد إيرلاينز" تلزم حاليا كل ركابها بارتداء غطاء للوجه أثناء رحلة الطيران ومن المنتظر استمرار العمل بهذه السياسة لمدة 60 يوما مقبلة على الأقل.

وقالت الشركة إنه سيكون الاستثناء الوحيد من هذه السياسة للأفراد الذين لديهم موانع طبية لارتداء الكمامة أو لديهم إعاقة تمنعهم من تغطية الوجه، فلا يستطيعون وضع الغطاء أو نزعه بأنفسهم وكذلك بالنسبة للأطفال الصغار.

وسيكون على الركاب استمرار ارتداء الكمامة طوال الرحلة باستثناء أوقات تناول الطعام أو المشروبات.

ووفقا للسياسة الجديدة، فإنه إذا لاحظ أحد أفراد الضيافة على متن الطائرة أو علم بوجود أحد الركاب لا يرتدي الكمامة، فسيقوم فرد الضيافة بإبلاغ الراكب بضرورة ارتداء الكمامة من أجل صحة وسلامة الجميع. كما سيقدم طاقم الضيافة كمامة للراكب إذا دعت الحاجة.