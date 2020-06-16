دينا لـ "الوطن": محمد رمضان يصلح لتقديم مرحلة شباب أحمد زكي فقط

شاركت الفنانة دينا، النجم الراحل أحمد زكي في فيلم "استاكوزا" عام 1996، حيث جسدت دور "عديلة" التي تربطها علاقة عاطفية بـ "عباس"، الذي جسد دوره أحمد زكي في تجربة سينمائية غلب عليها طابع الكوميديا.

وبعد إعلان الفنان محمد رمضان عن تجسيده لقصة حياة "زكي" في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل، توجهت "الوطن" إلى "دينا" لمعرفة رأيها في هذا الشأن، خاصة وأن هناك علاقة صداقة جمعتها بالفنان الراحل على مدار سنوات عمره.

ومن جانبها، قالت دينا، لـ "الوطن"، إن "رمضان يجيد تقليد أحمد زكي في أدواره الفنية"، ولكنها ترى شخصية الأخير في حياته العادية صعبة التجسيد، مضيفة أن "رمضان" يمكنه تجسيد مرحلة الشباب فقط في حياة الامبراطور، خاصة أن الفنان الراحل لم يصل لمرحلة العجز في حياته، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 56 عاما، بحسب قولها.

ورأت الفنانة دينا أنه لابد من اختيار وجه جديد لتجسيد قصة حياة أحمد زكي، على أن يعتزل التمثيل بعدها، وذلك مثلما حدث مع الفنان شادي شامل عند تجسيده لقصة حياة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في مسلسل تليفزيوني.

يذكر أن محمد رمضان قد أعلن تقديمه لمسلسل "الامبراطور" عن قصة حياة أحمد زكي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".