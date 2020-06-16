بعد مشاركته كعضو لجنة تحكيم.. وحيد ممدوح يحضر مفاجأة لجمهوره

يستعد عازف الجيتار وحيد ممدوح، لتقديم مفاجأة لجمهوره من خلال كليب جديد، سيتم عرضه قريبا على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وكان عازف الجيتار الشهير، قد نشر منذ فترة، ومع بداية الحظر، فيديو كليب لرؤيته الموسيقية لرائعة الرحبانية "البنت الشلبية" والتي تغنت بها جارة القمر فيروز .

وقال "وحيد"، حينها، "الأغنية من مقام نهاوند على درجة الري. وهو مقام لا يحتوي على درجة الربع تون الشرقية. لهذا السبب يسهل استخدامه في جميع أنواع الآلات وفي مختلف الأغاني العالمية، ولذلك قمت بعمل رؤية موسيقية له لتناسب مع العزف علي الجيتار مع الحفاظ علي القالب الرئيسي له".

ومن ناحية أخرى انتهي وحيد ممدوح من عمله كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "Alhambra" والتي قامت بها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي لاختيار العازف الأفضل من هواة العزف على الجيتار في العالم.

وقال "وحيد"، إنه سعيد بمشاركته في هذه اللجنة، حيث وجد العديد من العازفين الهواة المميزين، خاصة مع مشاركة الآلاف من الأشخاص من كل مكان في العالم، في المسابقة.

وقال "فوجئت بإدارة الهامبرا تتواصل معي كسفير منطقة الشرق الاوسط لهم للمشاركة في لجنة التحكيم مع كل من العازف البرازيلي Pedro Aguiar والإسباني Carlos Piñana، وسعدت بهذا الاختيار، خاصة وأن المسابقة شارك فيها عدد ضخم ولكن فاز في النهاية وبعد مداولات بأول جيتارمجاني من الهامبرا José Manuel Alconchel Ortega من الولايات المتحدةالأمريكية".