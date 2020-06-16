إيطاليا تخرج عن الإجماع الأوروبي بوقف التدخلات التركية في المتوسط

يبدو أن العلاقات الإيطالية والتركية تشهد منحنى جديدًا، في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة المتوسط، وذلك ما يؤكده إعلان وزارة الدفاع التركية، أمس، إجراء الغواصات التركية والإيطالية تدريبات بحرية في منطقة المتوسط، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت "وكالة الأناضول" التركية الرسمية، أنه بالتزامن مع تصريحات وزارة الدفاع، فإنه من المرتقب أن يقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة إلى تركيا، الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الرئيسية في المنطقة، على رأسها ملف ليبيا، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأضافت الوزارة أن خلال يوم 13 يونيو الجاري، أجرت الغواصات التابعة للبحريتين التركية والإيطالية تدريبات بحرية مشتركة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وأشارت إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين اللذين يملكان أكبر أسطولين من الغواصات البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قد أكدت أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، سيتوجه إلى تركيا الأربعاء المقبل بدعوة من نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة المتوسط، وكذلك مناقشة عملية انتساب تركيا للاتحاد الأوروبي.

كما لفتت "أنسا" إلى أن إعادة فتح الخطوط الجوية واستئناف السياحة بين البلدين، سوف تكون ضمن القضايا المطروحة خلال الزيارة التي تعد ثاني زيارة لمسؤول دبلوماسي رفيع المستوى خلال العام الجاري 2020.