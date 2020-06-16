"عم الهادي" يحمل ابنه المصاب بضمور العضلات.. و"تضامن الدقهلية" توفر كرسي له

تحركت مديرية التضامن بالدقهلية بقيادة وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة، فور نشر صور لأب يحمل ابنه المعاق المصاب بضمور في العضلات وتوجهه به إلى المستشفى لعلاجه وهو مقيم بعزبة الصفيح بمدينة المنصورة.

بدأت الواقعة، بنشر صورة للأب وهو يحمل ابنه وعليها تعليق "طول الوقت شايل ابنه على كتفه وبيلف بيه عند الدكاترة عشان ابنه عنده ضمور ومراته تعبانة للأسف، باع بيته علشان يصرف علي علاج ابنه، الدعاء لابنه بالشفاء، ولعم الهادي بالصبر علي هذا الابتلاء".

وأكدت مديرية التضامن بالدقهلية، أنه في استجابة سريعة بشأن الاستغاثة التي تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي وردت من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وجه على الفور الدكتور وائل عبدالعزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة دراسة الحالة.

وأعلنت المديرية في بيان لها، أنه تم توفير كرسي متحرك للمواطن من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وقد تسلمه المواطن، بالإضافة إلى اعتماد صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة شهرية من مؤسسه التكافل الاجتماعي لمدة 6 أشهر وتسجيل المواطن على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

وأكد مصدر مسئول أنه جار التجهيز لزيارة المواطن في بيته ورفع كفاءة الحمام الموجود به بعد طلبه.