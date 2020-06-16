"ما بعد جائحة كورونا.. الرؤى والتوجهات".. منتدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نظم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد بالتعاون مع نادي روتاري بورسعيد أحد منظمات المجتمع المدنى اليوم المنتدى الأول عن بعد بعنوان "ما بعد جائحة فيروس كورونا.. الرؤى والتوجهات المستقبلية.. كيف نتغلب بالتكنولوجيا والابتكار على الضغوط والأثار النفسية للأزمة".

جاء ذلك عبر تطبيق Zoom، وشارك فى المنتدى الدكتور لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم والطلاب بالأنابة عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتور أمل عصفور مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد وعميد كلية النقل الدولى واللوجستيات.

وحضر المنتدى دكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية بمصر والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس أمناء محافظة بورسعيد والدكتور منى حمودة رئيس نادى روتارى بورسعيد ,ونخبة من مراكز المسئولية بالأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، و أعضاء نوادي روتاري على مستوي محافظات الجمهورية وممثلى الشركات والهيئات ببورسعيد.

كان المنتدى ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات عن بعد والتى أقامها فرع الأكاديمية ببورسعيد و ذلك في إطار السعي المستمر للأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا و النقل البحري لتحقيق رؤيتها و تقديم رسالتها لخدمة وتنمية المجتمع ودعم الشباب.

واستعرض عمرو شليل، استشارى الصحة النفسية ,جامعة المنصورة مواجهة التحديات الحياتية فى ظل أزمة كورونا وكيفية التعامل مع الحدث بايجابية.

كما تناولتا دكتورة ماريان عازر ,عضو مجلس النواب بناء المستقبل بالإبتكار والتكنولوجيا و ريهام أبو العينين، رائدة و مطورة أعمال و العصر الرقمى الجديد إعاده تشكيل مستقبل الناس والأمم والأعمال.

وتبادل المتحدثون والمشاركين في فعاليات المنتدى النقاش حول الفرص والإمكانيات المتاحة بعد الأزمة، و كيفية التغلب على الأثار النفسية السلبية للمرحلة الحالية وكيف يمكن من خلال الابتكار ومشروعات الشباب تحويل الازمة إلى فرص مستقبلية ايجابية.