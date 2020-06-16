صور.. إزالة 130 حالة إشغال طريق وأكشاك مخالفة بكفر الدوار

وجهت محافظة البحيرة، بتشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين، ونفذت الوحدات المحلية العديد من الحملات، لإزالة التعديات وفض الأسواق والتجمعات.

ونفذت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بنطاق مناطق "الحدائق، سيدي شحاتة، المكمورة".

وأسفرت الحملة التي قادها "رئيس المدينة" عن إزالة 130 مخالفة إشغال طريق، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلاً عن إزالة 3 أكشاك "غير مرخصة".