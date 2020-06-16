الإفتاء: الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى علاج.. والملحدون ليسوا على درجة واحدة

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، موضحةً أن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد.

وأوضحت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البعض منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللبس في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره".

وتابعت: "والبعض منهم يكون عنده مرض نفسي وهذا لا بد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاجه، والبعض لديه فكر وعلم ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة".