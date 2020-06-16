بشير عبد الفتاح: تركيا تسعى لاحتلال ليبيا بدعم أمريكي

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في الشأن التركي، أن هناك ضوءا أخضر من أمريكا لتركيا لدعم حكومة الوفاق في ليبيا، وأن ما يحدث هو احتلال تركي لليبيا بدعم أمريكي، موضحًا أن العالم منقسم حول بلطجة أردوغان في ليبيا، فبعض الدول تستخدم أردوغان كأداة ضغط ودول أوروبا تتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع تركيا في الملف.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوضع الداخلي في تركيا غير مستقر في ظل وجود أزمات اقتصادية وسياسية وهناك استطلاعات للرأي تؤكد أنه إذا دخل أردوغان انتخابات مبكرة سيخسر.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أكدت أن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول" في ليبيا والذي يعيق محاولات وقف إطلاق النار بسبب دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني الليبي.