"الصحة": معظم وفيات كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن أغلب حالات وفيات فيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، ونسب الوفاة الأعلى في مصر كانت بين مرضى الأورام والجهاز الهضمي والقلب والكلى والكبد، والكبد من أقل نسب الوفاة خصوصا بعد حملة 100 مليون صحة التي فرقت كثيرا مع الوضع الصحي بمصر.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر مازالت من أقل دول العالم في نسب الوفيات حتى الآن، ولكن زيادة أعداد الوفيات الفترة الأخيرة سببها الرئيسي التخوف من الذهاب للمستشفيات وتلقي الخدمة العلاجية هناك، ولذلك أصحاب الأمراض المزمنة أصبحوا يعزفون عن تلقي الخدمة العلاجية بالمستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة اليوم وجهت بعمل مسارين بالمستشفيات، أحدهما لمصابي فيروس كورونا والآخر لأصحاب الأمراض المزمنة أو المرضى العاديين بالمستشفى، بالإضافة لفتح العيادات الخارجية في كل محافظات الجمهورية في المستشفيات ليتم متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ويكون بطريقة آمنة جدا.