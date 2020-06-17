"الوطنية للإعلام" تقرر صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة

في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها، فقررت الهيئة أنه سوف يتم توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الإجازات الاعتيادية الصادرة.

وأكد خلال بيان خاص، "أن تكلفتها ما يزيد على أربعة ملايين جنيه تم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام دون دعم أو تدخل من أي جهة، مؤكداً "لا نلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية".

يأتي ذلك بأحكام المحكمة من ديسمبر 2019 وحتي الخامس من مارس 2020 لصالح العاملين المحالين للمعاش .