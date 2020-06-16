الصحة تنفي وقف استخدام هيدروكسي كلوروكوين من بروتوكول علاج كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه هناك خبر تم تداوله على بعض المواقع، اليوم، عن أن وزارة الصحة أوقفت استخدام الهيدروكسي كلوروكوين من البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، مشددا على أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هذا التصريح غير دقيق، والعلاج ما زال بالبروتوكول، خصوصا وأن نتائج إستخدامه مشجعه فيما يخص الأمان والفاعلية، لافتا إلى أن بعض التصريحات غير الدقيقة تسبب بلبلة وخوف وفزع.

وتابع أن "البروتوكول المصري" يتضمن الهيدروكسي كلوروكوين والباراسيتامول والفيتامينات والمضادات الحيوية، وهناك لكل حالة علاج حسب شدة الحالة، مشددا على أن العزل المنزلي أتى بثمار هائلة ومبشرة جدا، مؤكدا أن العزل المنزلي يطبق دول العالم من البداية.

وأكد "مجاهد" أن العزل المنزلي أثبت فاعلية مع الحالات البسيطة من مصابي الكورونا، مشيرا إلى أن الحالات الأكثر عرضة للخطر هي فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ، ويجب أن يتوجهوا للمستشفيات في حال إكتشاف الإصابات.