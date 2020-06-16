السعيد: سنخسر 105 مليارات جنيه بنهاية 2020 بسبب كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطط التنمية تأثرت بجائحة فيروس كورونا، موضحة: "لو كملنا معدلات النمو في مارس بنفس معدلات شهري يناير وفبراير لاقتربنا من تحقيق معدلات نمو 5.9% وهذا أفضل مما تم تحقيق العام الماضي".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "تقريبًا سنخسر 105 مليارات جنيه في تقديراتنا بنهاية العام بالنسبة لحجم الناتج المحلي، وهذا الرقم متوقع لأن قطاعات كثيرة تأثرت كالسياحة والنقل الجوي، والحمدالله أن اقتصادنا متنوع، وقطاع الزراعة اشتغل كويس".

وأضافت: "وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل استثمرت الدولة في البنية المعلوماتية من قبل وجاء ثمرة ذلك خلال الفترة الحالية، والحمد الله نحن في وضع أفضل مقارنة بدول كثيرة جدًا".

وأكدت أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بصلابة، ومعدلات النمو المصري من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وصلت معدلات النمو إلى 5.3% وهذا المعدل استثنائي والمهم نشوف كنت فين من 3 سنوات، وأين نحن اليوم".