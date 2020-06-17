مدير عام "القاهرة الكبرى": انتهينا من أعمال صيانة وترميم مقر المكتبة

انتهت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لوزارة الثقافة، مؤخرا من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير الترميم بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأضاف ياسر عثمان، مدير عام المكتبة، في تصريحات لـ "الوطن" لم توقف المكتبة نشاطها بالكامل في هذه الفترة التي اضطرت بعض القطاعات بالحكومة لوقف جميع أنشطتها كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا: "توقف النشاط المسائي فقط".

تابع أن المكتبة أوقفت النشاط الجماهيري مثل المعارض الفنية والندوات الثقافية والفنية التي يحضرها الجمهور، لافتا: وفي الوقت ذاته المكتبة تفتح أبوابها للعمل واستقبال الطلاب خلال فترة إعداد الأبحاث التي طلبتها المدارس والجامعات عوضا عن الامتحانات، وذلك في إطار التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، للإسهام في تسهيل الأبحاث المطلوبة.

وأوضح أن نستقبل الطلاب في مواعيدنا الصباحية فقط من التاسعة صباحة إلى الثانية والنصف ظهرا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، تبدأ بالمرور داخل بوابة التعقيم، ثم بقياس درجة حرارة رواد المكتبة والتأكد من تعقيم الزوار، ومن ارتداء الكمامة والقفاز، ويترك بطاقته الشخصية ويسحبها من خلال "الاسكانر" بدون التلامس بالأيدي، مؤكدا: نحرص على السماح فقط 20% من سعة القاعة داخل أى من قاعات المكتبة لضمان تحقيق هدف التباعد الاجتماعي.

وأشار "عثمان" جائحة كورونا لم تؤثر على المكتبة، ولكن أثرت على جمهور المكتبة، حيث انخفض عدد المترددين على المقر، بسبب هذه الظروف، والمكتبة استعاضت عن ذلك بالتواصل مع الأعضاء (لدينا قاعدة بيانات تضم 2000 مستفيد) للمراسلة معهم والرد على استفساراتهم حول الكتب المتوفرة في المكتبة، وتقديم خدمة توصيل الكتاب الكترونيا عن طريق الايميل وذلك حسب المتاح من الكتب بنظام pdf، ومن الممكن أن تقوم المكتبة بتصوير صفحات معينة للمستفيد حسب طلبها وإرسالها له على الايميل أيضا.

متابعا: ومنذ مارس الماضي، وتزامنا مع اتخاذ الحكومة لعدة قرارات بوقف التجمعات والأنشطة، بدأنا في العمل على تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والتطوير والمكتبة بمقر المكتبة بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأضاف: بعد توقف النشاط المسائي بالمكتبة ، بدأنا في عمل ندوات بدون جمهور يتم بثها على وزارة الثقافة ضمن مبادرة "الثقافة بين يديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

كما قمنا بعمل اتصالات مع الجمعية المصرية للاتصالات والمكتبات، والاتحاد العربي للمكتبات لعمل ورشة عمل الكترونية على برنامج زوم إن تتناول مناقشة أنشطة المكتبات المصرية الرقمية فى عصر جائحة كورونا.