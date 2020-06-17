برلماني: لو تطورت أزمة كورونا قد يتم تأجيل انتخابات مجلس النواب

قال أحمد زيدان عضو مجلس النواب، إنه ربما تجري انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب، فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة للبرلمان سيكون 9 نوفمبر، حيث يجب إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من نهاية البرلمان الحالي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الهيئة الوطنية للانتخابات هي جهة الاختصاص الوحيدة التي ستحدد مواعيد الانتخابات البرلمان".

وتابع: "غدًا لن يكون فض دور الانعقاد تماما، انتهينا من قانون مجلس النواب يليه قانون مجلس الشيوخ تم الانتهاء منه، ومستمرون في مناقشة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ليس هناك أي فض للانعقاد، وتم الاتفاق على خمس سنوات لكلى المجلسين لضمان التوازن والتكامل بين الغرفتين".

وأردف: "لو تطورت أزمة كورونا قد يتم تأجيل انتخابات مجلس النواب، ولن نجازف بالمواطنين".