"صحة الجمالية" بالدقهلية: إجمالي إصابات كورونا 10 حالات منذ ظهوره

أعلنت الإدارة الصحية بالجمالية بمحافظة الدقهلية، أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المؤكدة بالمدينة وتوابعها منذ رصد أول حالة مؤكدة حتى الآن بلغت 10 حالات.

وبحسب بيان الإدارة الصحية على صفحتها بـ"فيس بوك"، فإن هذه الحالات عبارة عن حالة وفاة واحدة، و3 حالات شفاء، و6 حالات تحت العلاج - تخضع للعزل والمتابعة - وحالتهم جميعا مستقرة.

وذكر البيان أنه تم حصر ومتابعة جميع المخالطين للحالات الإيجابية وجميعهم بصحة جيدة وليس لديهم أي أعراض مرضية.

وأوضحت أن البيان يشمل الحالات الإيجابية المؤكدة معمليا وفقا لتحليل المسحة المعتمد، والتى يقع محل إقامتها بدائرة اختصاص الإدارة الصحية بالجمالية.

وأهابت الإدارة الصحية بالجمالية بجميع المواطنين اتباع كافة إجراءات الوقاية والتباعد حفاظا على أنفسنا وأهلينا.