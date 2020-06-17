بدء تلقي طلبات المطاعم السياحية لتوفيق أوضاعها تمهيدا لفتحها

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، أعضاءها من المطاعم والكافتيريات الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلى الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي أو الفروع الفرعية، حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير.

وأوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه تم الاتفاق مع عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت السياحية والفندقية، على استثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة في أي وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها لهذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها للخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئي واستقبال الزبائن.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه اللجان ستبدأ علي الفور نشاطها وعملها، في جميع المناطق السياحية بحيث لا تضطر المطاعم إلى الانتطار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها.

وأشار المصري، إلى أنه وجه الفروع الفرعية إلى جانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة لوضع جدول زمني للتفتيش، محذرا هذه المنشآت من عدم الالتزام بما أقرته الضوابط والاشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الجزئي، حيث أن وقف المنشأة وإلغاء تراخيصها ستكون عقوبة المخالفين.