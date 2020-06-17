صور متداولة لصاحب "انزل يا فضل" في ورشة.. هل عاد لمهنته قبل الفن؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان حسين أبوحجاج وهو يعمل داخل ورشة تصليح كاوتش بمحافظة قنا، إذ كانت تلك مهنته الأولى قبل احتراف الفن منذ سنوات.

وتفاعل عدد كبير من رواد فيس بوك مع الصور، واصفين الفنان حسين أبوحجاج بأنّه رجل بسيط ومتصالح مع نفسه.

وقبل سنوات حلّ الفنان حسين أبوحجاج ضيفا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وكشف خلال الحلقة عن مهنته قبل احتراف الفن، إذ يمتلك ورش كاوتش سيارات.

وعن دخوله المجال الفني، قال إنّ الفنان هاني رمزي هو من اكتشفه، إذ تقع الورشة التي يعمل بها أمام قصر الثقافة، ورآه افي القناة السابعة بالتليفزيون المصري، وطلب منه المشاركة في الفوازير وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها انطلق في مشواره الفني.

وتميّز أبو حجاج في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، إذ شارك في مسلسل الكبير أوي بأجزائه، كما شارك في فيلم صعيدي رايح جاي أمام الفنان هاني رمزي، واشتهر بجملة "انزل يا فضل".