أول تعليق من الفنان حسين حجاج على "صور ورشة السيارات": مهنتي الأصلية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للفنان حسين أبو حجاج أثناء عمله داخل ورشة لإصلاح إطارات السيارات في محافظة المنيا، وترددت أقاويل أنه اتجه لهذه المهنة لعدم تلقيه عروض للتمثيل خلال الآونة الأخيرة.

وقال أبوحجاج، لـ "الوطن"، إنه يعمل بمهنة إصلاح إطارات السيارات منذ سنوات طويلة، حيث افتتح ورشته بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا عام 1986م، مضيفًا أنها مهنته الأصلية قبل مزاولته لمهنة التمثيل بعدها بعشرين عاما.

وتابع: أسافر إلى القاهرة حال ارتباطي بتصوير أعمال فنية، وأتواجد في الورشة حينما أكون غير مرتبط بمواعيد تصوير، والحقيقة أنني أعشق مهنة إصلاح إطارات السيارات منذ شبابي، وما زال عشقي وشغفي بها بداخلي حتى الآن.

وقدم حسين أبو حجاج عددًا من الأدوار الجاذبة للجمهور في العديد من الأفلام، منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية، غبي منه فيه، الناظر"، واشتهر بدور "أشرف" في مسلسل "الكبير أوي".